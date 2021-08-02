Медаль выскользнула из рук: украинский борец проиграл поединок за "бронзу" на Олимпиаде-2020

Медаль выскользнула из рук: украинский борец проиграл поединок за "бронзу" на Олимпиаде-2020

Ленур Темиров остался без награды в греко-римской борьбе.

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров не сумел завоевать бронзовую медаль Олимпийских играх-2020 в Токио.

В медальной схватке в категории до 60 кг украинец проиграл представителю Китая Валихану Сайлике. Схватка завершилась со счетом 1:1, но последний балл заработал китаец. Таким образом, Украина, к сожалению, осталась без медали.

Отметим, что в полуфинале наш спортсмен проиграл японцу Кенитиро Фумите (1:5). На пути в полуфинал украинец победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и Армена Меликяна из Армении (8:4).

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 2 августа в нашей онлайн-трансляции.

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