Медалисты Олимпиады-2020: кто прославил Украину в Токио (фотогалерея)

Медалисты Олимпиады-2020: кто прославил Украину в Токио (фотогалерея)

Фото атлетов, которые громко заявили о себе в столице Японии.

В воскресенье, 8 августа, в Токио были разыграны последние 13 комплектов наград на Олимпиаде-2020. Украина завершила выступление на Играх в столице Японии, завоевав 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Украинские медалисты Олимпиады 2020

"Золото" Жан Беленюк (греко-римская борьба).

"Серебро": Михаил Романчук (плавание), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (карате), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велотрек).

"Бронза": Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова (вольная борьба), Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание), Ирина Коляденко (вольная борьба), Людмила Лузан (гребля), Станислав Горуна (карате), Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно (артистическое плавание), Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

ТСН Проспорт предлагает просмотреть фотогалерею наших медалистов Олимпиады в Токио, которая уже ушла в историю.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищали 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место.

Новости мира: украинцы вместе завоевали 19 медалей на Олимпийских играх в Токио

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