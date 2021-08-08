Медалисты Олимпиады-2020: кто прославил Украину в Токио (фотогалерея)

Фото атлетов, которые громко заявили о себе в столице Японии.
В воскресенье, 8 августа, в Токио были разыграны последние 13 комплектов наград на Олимпиаде-2020. Украина завершила выступление на Играх в столице Японии, завоевав 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Украинские медалисты Олимпиады 2020
"Золото" Жан Беленюк (греко-римская борьба).
"Серебро": Михаил Романчук (плавание), Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (карате), Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велотрек).
"Бронза": Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба), Михаил Романчук (плавание), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова (вольная борьба), Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание), Ирина Коляденко (вольная борьба), Людмила Лузан (гребля), Станислав Горуна (карате), Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно (артистическое плавание), Ярослава Магучих (прыжки в высоту).
ТСН Проспорт предлагает просмотреть фотогалерею наших медалистов Олимпиады в Токио, которая уже ушла в историю.
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищали 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- В медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место.