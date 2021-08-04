"Медальное цунами": Зеленский трогательно поздравил четырех украинских героев Олимпиады

Отметим, что в копилке нашей сборной уже есть 11 олимпийских медалей.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов, которые сегодня, 4 августа, на Олимпиаде в Токио устроили медальное "цунами".

Об этом глава государства написал в Тwitter.

Зеленский обрадовался, что Украина наконец получила долгожданное золото на Олимпиаде, которое получил его политический соратник, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Спортсмен уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

"Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике", — написал президент.

Такое долгожданное первое «золото» для на @ Tokyo2020 ! Особенно приятно, что его получил наш собрат — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Также глава государства поздравил Парвиза Насибова, который получил для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе в категории до 67 кг.

"В 22 года — это огромное достижение. Парвиз большой молодец! Это второе наше серебро", — отметил президент.

Приветствую Парвиза Насибова, который получил для серебряную медаль в греко-римской борьбе в категории до 67 кг # Олимпиаде ! В 22 года — это огромное достижение. Парвиз большой молодец! Это второе наше «серебро» и восьмая и, уверен, не последняя медаль на играх @ Tokyo2020 ! Болеем! pic.twitter.com/WfP5CeFe6j — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Комментируя бронзу водных граций в из Харькова Марты Федин и Анастасии Савчук, Зеленский отметил, что они устроили Украины настоящее медальное "цунами".

"Спасибо девушкам за бронзу на Олимпиаде. Это первая олимпийская награда Украины в артистическом плавании. Праздник спорта продолжается", — написал он.

Настоящее медальное «цунами» устроили Украины водные грации из Харькова Марта Федина и Анастасия Савчук. Спасибо девушкам за «бронзу» на Олимпиаде @ Tokyo2020. Это первая олимпийская награда Украины в артистическом плавании. Праздник спорта продолжается! pic.twitter.com/bkXILyfMji — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Четвертая медаль Украины в Токио-2020 за сегодня — Ирина Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Президент поздравил спортсменку и добавил, что сегодня на Олимпиаде — День Украины. Отметим, что в копилке нашей сборной уже 11 олимпийских медалей.

Сегодня на # Олимпиаде — день Украина! Еще одна медаль для на играх @ Tokyo2020 ! Поздравляю нашу Ирину Коляденко с получением «бронзы» в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг! В копилке нашей сборной уже 11 олимпийских наград! pic.twitter.com/PbB46NSmmX — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Ранее сообщалось, сколько Беленюк заработал за победу на Играх в Токио.

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