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"Медальное цунами": Зеленский трогательно поздравил четырех украинских героев Олимпиады

"Медальное цунами": Зеленский трогательно поздравил четырех украинских героев Олимпиады

Жан Беленюк / Facebook

Отметим, что в копилке нашей сборной уже есть 11 олимпийских медалей.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов, которые сегодня, 4 августа, на Олимпиаде в Токио устроили медальное "цунами".

Об этом глава государства написал в Тwitter.

Зеленский обрадовался, что Украина наконец получила долгожданное золото на Олимпиаде, которое получил его политический соратник, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. Спортсмен уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

"Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике", — написал президент.

Также глава государства поздравил Парвиза Насибова, который получил для Украины серебряную медаль в греко-римской борьбе в категории до 67 кг.

"В 22 года — это огромное достижение. Парвиз большой молодец! Это второе наше серебро", — отметил президент.

Комментируя бронзу водных граций в из Харькова Марты Федин и Анастасии Савчук, Зеленский отметил, что они устроили Украины настоящее медальное "цунами".

"Спасибо девушкам за бронзу на Олимпиаде. Это первая олимпийская награда Украины в артистическом плавании. Праздник спорта продолжается", — написал он.

Четвертая медаль Украины в Токио-2020 за сегодня — Ирина Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе в весовой категории до 62 кг. Президент поздравил спортсменку и добавил, что сегодня на Олимпиаде — День Украины. Отметим, что в копилке нашей сборной уже 11 олимпийских медалей.

Ранее сообщалось, сколько Беленюк заработал за победу на Играх в Токио.

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