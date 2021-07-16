Медальный прогноз на Олимпиаду-2020: кто победит и что пророчат Украине эксперты и букмекеры

Медальный прогноз на Олимпиаду-2020: кто победит и что пророчат Украине эксперты и букмекеры

Специалисты убеждены, что наши спортсмены покажут результат лучше, чем пять лет назад в Рио.

23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

На XXXII летней Олимпиаде будут соревноваться около 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран. Они будут определять сильнейших в 33 видах спорта, всего будет разыграно 339 комплектов наград.

Аналитики и эксперты перед началом масштабных соревнований пытаются спрогнозировать, какими будут результаты в Токио. А букмекеры принимают ставки на то, сколько и какого сорта наград завоюют представители разных стран. Так сколько медалей специалисты предсказывают сборной Украины? И кто является фаворитом на победу в общем зачете?

Прогноз Gracenote

Ведущее американское аналитическое издание Gracenote считает, что украинские олимпийцы выиграют в Токио 21 награду: шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Согласно их прогнозу, наша команда займет 15-е место в общем медальном зачете.

Победителем медального зачета, по мнению аналитиков Gracenote, станет сборная США: 114 медалей (43 золотых, 30 серебряных и 41 бронзовая). На втором месте финиширует Китай: 85 медалей (38-23-24). А третьей станет команда Олимпийского комитета России: 73 медали (23-24-26), которая из-за допинг-скандала лишена на Играх официального названия страны, а также национального флага и гимна.

gracenote.com

Исходя из этого прогноза, в топ-10 медального зачета также попадут Япония, Нидерланды, Франция, Австралия, Великобритания, Германия и Италия.

gracenote.com

Наибольший скачок по сравнению с Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро должны сделать Нидерланды. Аналитики предсказывают "Оранжевым" на 27 медалей больше, чем они добыли на предыдущей летней Олимпиаде.

Украинский сборной специалисты прогнозируют прирост в 10 наград - 21 в Токио против 11 в Рио.

gracenote.com

Прогноз Olympic Medals Prediction

Сервис Olympic Medals Prediction, который при прогнозировании учитывает последние результаты спортсменов на важных турнирах, поставил Украину на 25-е место в потенциальном медальном зачете. Аналитики ресурса ожидают, что наши спортсмены завоюют 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых.

Как и эксперты Gracenote, они не сомневаются, что общий зачет выигрывают американцы, но предвещают им не 114 медалей, а 106 (49-28-29). А вот от Китая они ждут на 7 наград больше, чем их коллеги - 92 (42-33-17). Российские спортсмены получат меньше медалей - 70 (27-25-18), а Японию с четвертого места подвинет Великобритания.

olympicmedalspredictions.com

Прогноз букмекеров

Букмекерские конторы считают безусловным фаворитом предстоящих Игр команду США. На победу американцев в общем зачете, для чего необходимо выиграть наибольшее количество золотых медалей, можно поставить с коэффициентом 1.10.

Следующим претендентом на выигрыш медального зачета является сборная Китая. Коэффициент на триумф спортсменов из Поднебесной составляет 7.00.

На третьем месте в котировках букмекеров страна-хозяйка Олимпиады: коэффициент на Японию равен 20.00. Четвертую и пятую строчку в ожиданиях букмекеров поделили британцы и россияне - на победу обеих команд выставлен коэффициент 25.00.

Шансы украинской сборной выиграть медальный зачет оценивают чисто символически. Если же это невероятное чудо таки произойдет, то владелец ставки увеличит свой капитал в 500 раз.

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Более реальными являются шансы увеличить свое состояние, если сделать ставку на количество медалей, которые добудут украинцы в Токио. Коэффициент на то, что наша команда завоюет 15 и больше медалей составляет 1.82. Меньше 15 медалей - 1.92.

На то, что Украина сможет выиграть как минимум четыре золотые награды, принимаются ставки с коэффициентом 2.80. Меньше четырех медалей высшей пробы - 1.40.

Прогноз министра молодежи и спорта Украины

На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Это наименьшее количество участников от нашей страны на летних Играх за время независимости.

Несмотря на это, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в марте в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей.

Это больше, чем наши спортсмены выиграли на Олимпиаде-2016. Игры в Рио стали самыми неудачными для Украины за время независимости. Представлять страну в Бразилию отправилось 206 спортсменов, а медалей было выиграно только 11: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Украинская команда заняла 31-е место в итоговом медальном зачете, который выиграла команда США.

Надеемся, что на этот раз наши спортсмены выступят намного успешнее и громко прославят Украину на международной арене. ТСН Проспорт будет подробно следить за всеми событиями Олимпиады в Токио и оперативно рассказывать о достижениях украинских спортсменов на Играх-2020.

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