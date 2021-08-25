Медальный зачет Паралимпийских игр-2020 в Токио: Украина пока без наград

Медальный зачет Паралимпийских игр-2020 в Токио: Украина пока без наград

В столице Японии уже известны первые призеры.

24 августа - 5 сентября 2021 года в Токио состоятся Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

В них примут участие 4400 спортсменов из 168 стран мира. Они будут соревноваться в 22 видах спорта, в которых разыграют 540 комплектов наград.

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Украину на Играх представят 143 паралимпийца, они выступят в 15 из 22 видов спорта.

Медальный зачет Паралимпиады-2020

№ Страна золото серебро бронза всего 1 Австралия 2 0 0 2 2 Великобритания 1 2 0 3 3 Нидерланды 1 0 0 1 4 Китай 0 1 0 1 4 США 0 1 0 1 6 Канада 0 0 1 1 6 Франция 0 0 1 1 6 Германия 0 0 1 1 6 Польша 0 0 1 1

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