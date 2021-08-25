Медальный зачет Паралимпийских игр-2020 в Токио: Украина пока без наград

В столице Японии уже известны первые призеры.
24 августа - 5 сентября 2021 года в Токио состоятся Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
В них примут участие 4400 спортсменов из 168 стран мира. Они будут соревноваться в 22 видах спорта, в которых разыграют 540 комплектов наград.
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Украину на Играх представят 143 паралимпийца, они выступят в 15 из 22 видов спорта.
Медальный зачет Паралимпиады-2020
|№
|Страна
|золото
|серебро
|бронза
|всего
|1
|Австралия
|2
|0
|0
|2
|2
|Великобритания
|1
|2
|0
|3
|3
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|4
|Китай
|0
|1
|0
|1
|4
|США
|0
|1
|0
|1
|6
|Канада
|0
|0
|1
|1
|6
|Франция
|0
|0
|1
|1
|6
|Германия
|0
|0
|1
|1
|6
|Польша
|0
|0
|1
|1