Мегаэпический финиш: Украина завоевала первую медаль на Евро-2024 по легкой атлетике (видео)

Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2024 по легкой атлетике, который проходит в Риме. Людмила Оляновская выборола "бронзу" в спортивной ходьбе на 20 км.

Наша соотечественница на последних метрах дистанции опередила испанку Лауру Гарсию-Каро, которая преждевременно начала праздновать место на пьедестале с государственным флагом.

Видео, как украинская спортсменка эпично обходит соперницу на финише, завирусилось Сетью.

Отметим, что Оляновская завершила соревнование с результатом 1:28:48 часа, благодаря чему выборола лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

"Золото" и "серебро" на этой дистанции завоевали итальянки – Антонелла Пальмизано (1:28:09 часа) и Валентина Траплетти (1:28:37 часа).

Участие в соревновании принимали еще две украинки – Елена Собчук стала десятой (1:31:47 часа), а Мария Сахарук заняла 13-е место (1:32:39 часа).

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