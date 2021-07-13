Мегасексуально: невеста Роналду похвасталась аппетитными ягодицами во время купания в море (видео)

Мегасексуально: невеста Роналду похвасталась аппетитными ягодицами во время купания в море (видео)

Джорджина Родригес наслаждается летним отпуском.

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась новым видео с летнего отдыха.

27-летняя избранница португальского футболиста в новом купальнике поплавала в Средиземном море на острове Майорка. В ролике видно, как модель соблазнительно прогибается. Такую роскошную фигуру и пышные ягодицы скрыть просто невозможно.

Видео своего заплыва Джорджина опубликовала в Instagram, где получила множество комплиментов от фолловеров: "Мегасексуально", "Идеальная фигура", "Это жарко даже в воде", - не сдерживают восхищения поклонники красавицы.

Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джорджина Родригес разрезала морские волны в купальнике с глубоким декольте.

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