Мегасексуально: невеста Роналду похвасталась аппетитными ягодицами во время купания в море (видео)

Джорджина Родригес наслаждается летним отпуском.
Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поделилась новым видео с летнего отдыха.
27-летняя избранница португальского футболиста в новом купальнике поплавала в Средиземном море на острове Майорка. В ролике видно, как модель соблазнительно прогибается. Такую роскошную фигуру и пышные ягодицы скрыть просто невозможно.
Видео своего заплыва Джорджина опубликовала в Instagram, где получила множество комплиментов от фолловеров: "Мегасексуально", "Идеальная фигура", "Это жарко даже в воде", - не сдерживают восхищения поклонники красавицы.
Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Джорджина Родригес разрезала морские волны в купальнике с глубоким декольте.