Мегасенсация в Кубке Англии: полупрофессиональный клуб шестого дивизиона вышел в 1/8 финала (видео)

"Мейдстоун Юнайтед" установил исторический рекорд в Кубке Англии по футболу.
Полупрофессиональный "Мейдстоун Юнайтед", выступающий в шестом по силе дивизионе английского футбола, создал громкую сенсацию, пробившись в 1/8 финала Кубка Англии.
В 1/16 финала скромный клуб выбил из турнира "Ипсвич", который сейчас занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа (вторая по рангу лига Англии – прим.) и претендует на выход в АПЛ.
Матч на стадионе "Портмен Роуд" в городе Ипсвич завершился со счетом 1:2.
В конце первого тайма гостей вывел вперед Ламар Рейнолдс. На старте второй половины поединка "Ипсвич" отыгрался усилиями Джереми Сармьенто. Однако на 66-й минуте Сэм Корн забил победный мяч, позволивший команде из небольшого города Мейдстон сенсационно выйти в следующий раунд соревнований.
К слову, "Ипсвич" владел просто безумным преимуществом в матче против ниже классом соперника (38:2 по ударам, в створ ворот – 13:2, владение мячом – 78% против 22%, по ожидаемым голам (xG) – 5,06 на 0,90).
Обзор матча "Ипсвич" – "Мейдстоун Юнайтед"
Таким образом, "Мейдстоун Юнайтед" установил уникальное достижение. Это первый в истории представитель шестого дивизиона, которому удалось дойти до 1/8 финала Кубка Англии.
Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.
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