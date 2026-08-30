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Мегасенсация: Хргович нокаутировал Итауму и завоевал титул IBF в супертяжелом весе
Хорватский супертяжеловес нанес британскому проспекту первое поражение в карьере.
Хорватский боксер Филипп Хргович сенсационно нокаутировал британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.
Поединок стал главным событием вечера бокса, который состоялся в ночь на 30 августа на "O2 Arena" в Лондоне.
Хргович победил Итауму техническим нокатом — в 9-м раунде рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.
Стоит отметить, что Итаума доминировал на ринге до 9-го раунда, попадая большое количество ударов и имея абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.
Однако из-за высокого темпа 21-летний британец выдохся, а гораздо более опытный 34-летний хорват, выдержавший все удары соперника, воспользовался этим и в девятом раунде создал безумную сенсацию — смело пошел в атаку и мощными ударами вырвал победу и завоевал чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе, который освободил украинец Александр Усик.
Другими чемпионами супертяжелого веса сейчас являются Агит Кабайел (WBC), Мурат Гассиев (WBA) и Даниель Дюбуа (WBO).
Обзор боя
Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.
Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).
Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.