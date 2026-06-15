Мегасенсация на ЧМ-2026: сборная Испании не сумела обыграть Кабо-Верде

Испания — Кабо-Верде / © Associated Press

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Сборная Испании сенсационно сыграла вничью с командой Кабо-Верде в матче первого тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте завершился со счетом 0:0 .

Со стартового свистка испанцы ожидаемо забрали мяч под свой контроль, но соперник очень грамотно оборонялся.

Лучший шанс открыть счет действующие чемпионы Европы имели на 39-й минуте — после скидки головой от Марка Кукурельи, который сегодня перешел из "Челси" в мадридский "Реал", Ферран Торрес с нескольких метров попал в перекладину.

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Испания — Кабо-Верде / © Associated Press

Во втором тайме подопечные Луиса Де ла Фуэнте продолжили давить на ворота африканской сборной. На 71-й минуте на замену вышел звездный вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который начал поединок на скамейке для запасных.

Несмотря на все попытки, испанцам так и не удалось распечатать ворота сборной Кабо-Верде, для которой это был первый в истории матч на Мундиалях — команда заработала историческое очко на ЧМ.

Испания — Кабо-Верде / © Associated Press

В другом матче стартового тура группы H встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Этот поединок состоится во вторник, 16 июня, начало — в 01:00 по киевскому времени.

Во втором туре Испания 21 июня сыграет против Саудовской Аравии, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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