Мексика — Англия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 6 июля, сборные Мексики и Англии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

На домашнем Мундиале сборная Мексики заняла первое место в группе A, обыграв ЮАР (2:0), одолев Южную Корею (1:0) и разгромив Чехию (3:0). В 1/16 финала команда Хавьера Агирре разобралась с Эквадором (2:0).

Реклама

Англичане заняли первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0). В 1/16 финала родоначальники футбола благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Мексика — Англия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Англии. На победу команды Томаса Тухеля в основное время можно поставить с коэффициентом 2,50. Ничья — 3,10. Выигрыш мексиканцев — 3,14.

На выход "Трех львов" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,71. Проход Мексики в следующую стадию — 2,00.

Победитель пары Мексика — Англия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Бразилия — Норвегия.

Реклама

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Бразилия одержала волевую победу над Японией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Новости партнеров