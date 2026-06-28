Мексика — Эквадор: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Мексики / © Associated Press

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В среду, 1 июля, сборные Мексики и Эквадора встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Мексика заняла первое место в группе A, обыграв ЮАР (2:0), одолев Южную Корею (1:0) и разгромив Чехию (3:0).

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Эквадор финишировал третьим в квартете E, проиграв Кот-д'Ивуару (0:1), сыграв вничью с Кюрасао (0:0) и сенсационно обыграв Германию (2:1).

Прогноз букмекеров на матч Мексика — Эквадор

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Мексики, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 2,20. Ничья — 3,10. Выигрыш эквадорцев — 3,80.

На выход мексиканцев в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Проход Эквадора в следующую стадию — 2,40.

Победитель пары Мексика — Эквадор в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Англия — ДР Конго.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 были поделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест вышли в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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