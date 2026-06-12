Мексика обыграла ЮАР в матче-открытии ЧМ-2026 — рефери показал три красные карточки

Сборная Мексики / © Associated Press

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Сборная Мексики обыграла команду ЮАР (Южно-Африканской Республики) в матче-открытии чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико завершился со счетом 2:0 .

Одна из трех хозяек Мундиаля открыла счет уже на 9-й минуте встречи — автором первого забитого мяча на ЧМ-2026 стал форвард Хулиан Киньонес.

Полузащитник южноафриканцев Яя Ситоле неудачно принял передачу от своего голкипера Ронвена Уильямса и хавбек мексиканцев Эрик Лира сыграл на перехвате. Мяч отскочил к Киньонесу, который с центра штрафной площадки точно пробил под вратарем.

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На старте второго тайма южноафриканцы остались в меньшинстве — на 49-й минуте Ситоле заработал прямую красную карточку за то, что перед собственной штрафной площадкой сбил Брайана Гутьерреса, который выходил один на один с голкипером соперника.

Мексика — ЮАР / © Associated Press

На 67-й минуте мексиканцы удвоили свое преимущество в счете — Рауль Хименес ударом головой на дальней штанге замкнул подачу Роберто Альварадо с правого фланга.

Мексика — ЮАР / © Associated Press

Мексика — ЮАР / © Associated Press

На 84-й минуте сборная ЮАР получила вторую красную карточку — после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр удалил с поля Темба Зване за то, что он отмахнулся от Альварадо и попал ему по лицу.

В компенсированное время, на 90+2-й минуте, уже мексиканцы заработали красную карточку — Сезар Монтес был удален из поля за фол последней надежды.

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Интересно, что Мексика и Южная Африка уже встречались в матче-открытии мирового первенства. Это произошло в 2010 году, когда ЧМ принимала ЮАР. Тот поединок завершился вничью — 1:1.

Кроме Мексики и ЮАР, в группе А также выступают Республика Корея и Чехия, которые очный матч стартового тура проведут в пятницу, 12 июня, в 05:00 по киевскому времени

Во втором туре Мексика 19 июня сыграет с южнокорейцами, а ЮАР 18 июня сразится с Чехией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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