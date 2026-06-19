Мексика одолела Южную Корею и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026

Мексика — Южная Корея / © Associated Press

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Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группы А чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Акрон" в мексиканском городе Сапопан завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол одна из команд-хозяек Мундиаля забила на старте второго тайма — на 50-й минуте Луис Ромо сыграл на добивании после грубой ошибки вратаря южнокорейцев Син-гю Кима, который врезался в своего партнера и выпустил мяч на ногу сопернику.

Мексика — Южная Корея / © Associated Press

Мексика — Южная Корея / © Associated Press

Таким образом, Мексика одержала свою вторую победу на турнире. В матче-отрытии Мундиаля мексиканцы обыграли ЮАР (2:0).

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В другом матче 2-го тура этого квартета сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью — 1:1.

Имея 6 очков после двух туров, Мексика досрочно выиграла группу A — это первая сборная, которая вышла в 1/16 финала Мундиаля. Южная Корея (3 балла), Чехия (1) и ЮАР (1) продолжат борьбу за плей-офф.

В заключительном третьем туре Мексика сыграет с Чехией, а Южная Корея посоревнуется с ЮАР. Оба поединка состоятся 25 июня, в 04:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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