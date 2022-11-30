Мексика победила Саудовскую Аравию, но драматично вылетела из ЧМ-2022

Сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию в матче 3-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм прошел без забитых мячей, а в начале второго мексиканцам удалось дважды огорчить своего соперника. Сначала на 47-й минуте счет открыл Генри Мартин, а уже через пять минут Луис Чавес удвоил преимущество своей команды.

Учитывая парелльный матч квартета C, в котором Аргентина обыграла Польшу (2:0), турнирная ситуация складывалась таким образом, что Мексике нужно было забить еще один мяч, чтобы выйти в плей-офф. Однако она не смогла этого сделать.

Вместо этого мексиканцы допустили роковую ошибку в компенсированное время и полузащитник саудитов Салем Аль-Давсари на 90+5-й минуте наказал их за это. Минимальная победа не позволила Мексике продолжить свой путь на турнире.

Аргентина (6 очков) с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша (4) пробилась в плей-офф со второй ступени – поляки опередили мексиканцев (4) по дополнительным показателям. Мексика и Саудовская Аравия (3) завершили выступления на Мундиале.

В 1/8 финала аргентинцы встретятся с Австралией, а поляки будут сражаться против Франции.

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