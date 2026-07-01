Мексика разобралась с Эквадором и прошла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Мексики / © Associated Press

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Сборная Мексики уверенно победила команду Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико завершился со счётом 2:0 .

Мексиканцы открыли счет на 22-й минуте встречи — Хулиан Киньонес получил заброс на левый фланг атаки от Роберто Альварадо, зашел в штрафную площадку и пробил в ближнюю "девятку".

Мексика — Эквадор / © Associated Press

Мексика — Эквадор / © Associated Press

Мексика — Эквадор / © Associated Press

На 31-й минуте одна из сборных-хозяек Мундиаля удвоила свое преимущество в счете — Рауль Хименес обыгрался с Киньонесом перед штрафной площадкой соперника и отправил мяч в правый верхний угол.

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Мексика — Эквадор / © Associated Press

Мексика — Эквадор / © Associated Press

Мексика — Эквадор / © Associated Press

Ответить хотя бы одним голом эквадорцы так и не сумели. В конце матча, на 90+5-й минуте, Эквадор еще и остался в меньшинстве — защитник команды Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку согласно так называемому "правилу Винисиуса" — прикрыл рот и что-то сказал Сантьяго Хименесу.

Мексика заняла первое место в группе A, обыграв ЮАР (2:0), одолев Южную Корею (1:0) и разгромив Чехию (3:0). Так что подопечные Хавьера Агирре дошли до 1/8 финала, не пропустив ни одного мяча за четыре матча.

Эквадор финишировал третьим в квартете E, проиграв Кот-д'Ивуару (0:1), сыграв вничью с Кюрасао (0:0) и сенсационно обыграв Германию (2:1).

В 1/8 финала Мексика встретится с победителем матча Англия — ДР Конго, который состоится в среду, 1 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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