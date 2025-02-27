Менеджер клуба УПЛ не вернулся в Украину после заграничных сборов

Олег Авдыш решил не возвращаться на родину из Турции.

Заместитель генерального директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся в Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции.

Об этом львовский клуб сообщил в ответ на запрос Tribuna.com.

"Сообщаем о том, что делегация футбольного клуба "Карпаты" находилась на учебно-тренировочный сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба "Карпаты" (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша", – ответили в клубе в письме, подписанном генеральным директором "львов" Андреем Русолом.

25-летний Авдыш вступил в должность заместителя генерального директора львовского клуба в октябре 2024 года. До работы в "Карпатах" он занимался спортивным консалтингом.

Ранее сообщалось, что служившая в Национальной гвардии украинская гребчиха Лариса Жалинская сбежала в Россию.

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