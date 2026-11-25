Михаил Мудрик / © УАФ

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Главный менеджер сборной Украины Алексей Таргонский прокомментировал слова футболиста Михаила Мудрика по поводу неудовлетворительных условий в национальной команде.

"То, что сборной чего-то не хватает или условия хуже, чем у других команд, — это неправда. Команда размещается в лучших из возможных условий, и у игроков всегда есть все, что должны иметь и что требует тренерский штаб. Отели бывают разные, но у нас есть офицер безопасности, который всегда имеет двух-трех помощников — мы нанимаем их на месте. Они помогают ему контролировать этажи.

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Команда всегда размещается на одном или двух этажах, куда запрещен доступ посторонним. На этаже постоянно дежурит охранник, который следит, чтобы никто посторонний туда не заходил. Этот охранник в форме сборной, поэтому, возможно, Михаил его не заметил, думал, что это наш администратор или кто-нибудь другой. Но нет, на этажах дежурит охрана. Кроме того, в гостинице на главном этаже, у входа и выхода, также находится охранник, контролирующий проход посторонних", — приводит слова Таргонского ua-football.com.

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Ранее Мудрик дал скандальное интервью, впервые заявив, что допинг мог попасть в его организм только в лагере сборной Украины, обвинив в этом организацию процессов в национальной команде.

В том числе Михаил пожаловался на низкий уровень безопасности в сборной и отсутствие охраны на этажах, где проживала команда.

Ранее сообщалось, что врач сборной Украины прокомментировал допинг-скандал с Мудриком.

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