Менеджер Усика назвал потенциального соперника для украинца после реванша с Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, кто может стать следующим соперником его клиента после боя-реванша с Тайсоном Фьюри.

По его словам, украинский боксер может провести второй поединок с британцем Даниэлем Дюбуа, который сейчас владеет титулом IBF.

"Когда Александр во второй раз победит Тайсона, то в его весовой категории больше не останется интересных боксеров, кроме Даниэля Дюбуа. Он – обладатель титула IBF. Еще многие вспоминают первый бой, многие говорят, что это не был удар ниже пояса, хотя это на 100% был удар ниже пояса.

Вы знаете, рефери дал нам немного времени, чтобы он использовал его, я считаю, что каждый умный боец будет делать то же самое. Есть некоторые вопросы для многих людей, и после Фьюри для Александра будет идеальным бой с Даниэлем, тогда он сможет точно доказать, как он может победить его и во второй раз стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе", – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

Позже WBA выступила с официальным заявлением, констатировав, что попадание Дюбуа ниже пояса было нарушением правил и после детального изучения апелляции постановила, что результат чемпионского боя остается в силе.

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