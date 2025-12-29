- Дата публикации
Менеджер Усика рассекретил возможные дату и место боя украинца с Уайлдером
Поединок хотят организовать весной 2026 года в США.
Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о возможном бое своего клиента против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
По его словам, сейчас продолжаются переговоры между командами боксеров касательно организации чемпионского поединка.
Климас сообщил, что местом проведения боя между Усиком и Уайлдером рассматривают Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а дату – конец апреля или начало мая 2026 года.
"Бой Усик – Уайлдер очень вероятен. Потому что сейчас мы работаем над этим и работаем над соглашением на несколько боев для Александра.
Некоторые переговоры с командой Уайлдера уже ведутся. Мы рассматриваем Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а даты – конец апреля, начало мая.
Уайлдер – одно из лучших имен, с которыми Александр еще не встречался. Он все еще в хорошей форме, и он все еще боец, поэтому он интересен. И к тому же, это Соединенные Штаты", – сказал Климас в интервью The National.
Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
В ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.
В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою американец в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.
Напомним, Усику уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.