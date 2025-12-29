Менеджер Усика рассекретил возможные дату и место боя украинца с Уайлдером

Эгис Климас и Александр Усик / Фото: @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о возможном бое своего клиента против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры между командами боксеров касательно организации чемпионского поединка.

Климас сообщил, что местом проведения боя между Усиком и Уайлдером рассматривают Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а дату – конец апреля или начало мая 2026 года.

"Бой Усик – Уайлдер очень вероятен. Потому что сейчас мы работаем над этим и работаем над соглашением на несколько боев для Александра.

Некоторые переговоры с командой Уайлдера уже ведутся. Мы рассматриваем Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а даты – конец апреля, начало мая.

Уайлдер – одно из лучших имен, с которыми Александр еще не встречался. Он все еще в хорошей форме, и он все еще боец, поэтому он интересен. И к тому же, это Соединенные Штаты", – сказал Климас в интервью The National.

Последний раз Александр выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профиринге. В последнем бою американец в июне этого года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

Напомним, Усику уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.