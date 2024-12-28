Менеджер Усика рассказал, когда украинский чемпион проведет свой следующий бой

Эгис Климас считает, что Александр вернется в ринг в конце июля или в августе 2025 года.

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, когда стоит ждать возвращения украинского чемпиона в ринг.

По его словам, после победы в бою-реванше с Тайсоном Фьюри украинский боксер, вероятно, не возобновит тренировки до конца апреля следующего года.

Климас считает, что свой следующий поединок Усик проведет в конце июля или в августе 2025 года.

"Это будет очень долгая подготовка. После еще 12 раундов с Фьюри ему нужно хорошее, длительное восстановление. Дюбуа должен побить Паркера, прежде чем он сможет даже начать думать об Усике", – приводит слова Климаса BoxingScene.

Отметим, что Даниэль Дюбуа будет защищать пояс IBF в супертяжелом весе в поединке с нововозеландцем Джозефом Паркером, который запланирован на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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