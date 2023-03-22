Менеджер Усика сообщил об отмене боя украинца с Фьюри: что ждет Александра дальше

Ожидается, что украинский боксер вернется в ринг летом этого года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик, скорее всего, не проведет бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что команда Александра потеряла надежду, что объединительный поединок с британцем удастся организовать.

По его словам, теперь Усик намерен сосредоточиться на обязательной защите поясов. Возвращение Александра в ринг ожидают в июне-июле этого года.

"Только что разговаривал с Эгисом Климасом, он говорит, что команда Усика прекращает попытки устроить бой с Фьюри 29 апреля и теперь будет выполнять свои обязательства перед обязательными претендентами. Независимо от того, на какие компромиссы шел Усик, от него требовали еще больше. Они надеются, что Усик вернется в июне или июле", – цитирует Климаса журналист Стив Ким.

Ранее Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. В то же время, Александр выдвинул одно условие – "Цыганский король" должен пожертвовать миллион фунтов для Украины.

Позже Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок, на что украинец мощно ответил.

Поединок между Усиком и Фьюри планировали организовать 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Команда украинца выдвинула британцу ультиматум: либо бой состоится в эту дату, либо Александр будет биться с другим соперником – обязательным претендентом по линии WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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