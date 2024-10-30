"Меньше буду устраивать клоунаду": Фьюри рассказал о своем плане на реванш с Усиком

Британец пообещал быть более сосредоточенным во втором поединке против украинца.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о грядущем бой-реванше против обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что не будет делать существенных изменений во втором поединке с украинцем, но пообещал быть в ринге более сосредоточенным.

"Нет необходимости в кардинальных изменениях в конной гонке, которая проиграна на волосок. Никто не будет иначе тренироваться и готовиться. Они будут делать то же, что делали раньше, но, возможно, стартуют чуть быстрее или что-то подобное.

Вы понимаете, что я имею в виду? На этом уровне это лишь небольшие проценты, и я ничего не делал неправильно. Единственное, что я могу придумать, это быть чуть-чуть более сосредоточенным и чуть меньше устраивать клоунаду. Вот и все.

И я, конечно, сделаю то, что должен сделать, если бой будет продолжаться три-четыре, пять, шесть раундов. Но даже если бой пройдет полную дистанцию, и я буду чуть-чуть более сосредоточенным, тогда я сделаю то, что нужно", – сказал британец в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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