"Меня это не волнует": Усик рассказал, как собирается побеждать Джошуа в чемпионском бою (видео)

"Меня это не волнует": Усик рассказал, как собирается побеждать Джошуа в чемпионском бою (видео)

Украинец отметил, что в ринге будет делать то, что захочет.

Украинский боксер Александр Усик после открытой тренировки высказался о будущем титульном поединке против британца Энтони Джошуа.

"Тренировочный лагерь был очень хороший, очень длинный и тяжелый, но он приносил мне удовольствие. Какие коррективы внес после боя с Чисорой? Джошуа совсем другой боксер. Мы с тренерами сделали огромную работу, о которой я вам сейчас не скажу.

Слабости Джошуа? Он будет смотреть и узнает, что я буду говорить. Мой тренер скажет, что нужно делать в ринге. Что я буду делать, если Джошуа начнет со мной боксировать? А он что-то другое будет со мной делать? Он, наверное, и будет боксировать. Пусть Джошуа делает все, что хочет. А я буду делать то, что хочу я.

Разница в габаритах? Меня это никак не беспокоит. Так всю жизнь. Кто-то был меньше, кто-то - больше. Люди, которые говорят об этом, не до конца все понимают", - сказал Усик в интервью Sky Sports Boxing.

"NOTHING BOTHERS ME" @usykaa says he is not concerned about talk of who is bigger or smaller ahead of Saturday's showdown with @anthonyjoshua



Book Joshua vs Usyk, live on Sky Sports Box Office on September 25 https://t.co/nSgrSCRi9m #JoshuaUsyk pic.twitter.com/vQiHFZh7MR — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 21, 2021

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт писал, что стал известен гонорар Джошуа за чемпионскую битву с Усиком.

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