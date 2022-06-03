"Меня кто-то сдал": украинская рефери из Херсона рассказала о своем похищении оккупантами

Украинская рефери Ирина Петрова из Новой Каховки рассказала, как российские военные похитили ее и держали в тюрьме.

В понедельник, 9 мая, россияне похитили Петрову в Новой Каховке. После полномасштабного вторжения РФ в Украину рефери участвовала в митингах против оккупации, в частности, выходила с плакатом "Новая Каховка - это Украина".

14 мая судью отпустили домой, после чего ее удалось эвакуировать в Киев.

О пережитом плене у оккупантов Петрова рассказала в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

"9 мая должен быть мирный митинг. Однако никто не вышел, ведь это опасно. Меня задержали именно в этот день из-за того, что меня кто-то сдал. Я запостила информацию о людях, которые перешли на сторону оккупантов. Через полчаса за мной пришли прямо в мой двор.

Я спросила, кого они ищут. Они назвали мое имя, я начала говорить, что это не я. Сказали отдать телефон. Они там уже вызвали подмогу, поэтому я все же отдала телефон, а мне надели наручники и отвели в отделение.

Они хотели проверить мои фото и нет ли другой провокационной информации. Следователь стал заниматься моим делом. Он сказал, что меня будут держать от 3 до 15 суток, но если что-нибудь найдут, то даже 10 лет. Он так морально давил.

Мне повезло, меня посадили не в камеру в подвале, а в отдельную комнату. Чайник, "дуйчик" и книги были. Но у меня страх замкнутого пространства, поэтому я паниковала в первый день. Однако к мужчинам там совсем по-другому относятся. Мне еще чудом повезло. Здесь каждому дают работу, я, например, мыла посуду", - рассказала Петрова.

Напомним, ранее защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне, где проживает его родня.

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