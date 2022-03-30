"Меня не интересуют пояса - только помощь Украине": Усик объяснил, почему решил провести реванш с Джошуа

"Меня не интересуют пояса - только помощь Украине": Усик объяснил, почему решил провести реванш с Джошуа

35-летний крымчанин считает, что своим выступлением на ринге больше поможет родине.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свое решение покинуть Украину для проедения защиты титулов в поединке с Энтони Джошуа.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу с Джошуа.

"Хотел остаться и защищать Украину с оружием в руках. Однако друзья убедили меня, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать, а не стрелять. Я на постоянной связи с Василием Ломаченко, с Владимиром и Виталием Кличко. Стараюсь сосредоточиться на тренировках и почти не слежу за новостями.Все мои друзья, которые защищают нашу страну, сказали, чтобы я выключал телефон и тренировался.Они ожидают от меня хорошо бокса. Ради Украины.

Меня сейчас ничего не интересует: пояса или что-то еще - только помощь Украине. Приложу все усилия на тренировках и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать людей так же, как они поддерживают меня. Украина победит", - сказал Усик в интервью чешскому изданию CNN.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко оценил решение Усика покинуть Украину ради боя с Джошуа.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщал, что реванш может состояться в июне этого года.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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