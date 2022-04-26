"Меня неправильно поняли": Луческу оправдался за свое скандальное заявление по поводу российских спортсменов

"Меня неправильно поняли": Луческу оправдался за свое скандальное заявление по поводу российских спортсменов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос немецких журналистов о целесообразности наложения санкций на российских спортсменов на фоне полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Ранее наставник "бело-синих" оскандалился, не поддержав изоляцию России от международных турниров. Он назвал украинцев и россиян братьями, а отстранение российских команд от соревнований неправильным.

После шквала критики в свой адрес 76-летний специалист заявил, что его слова неправильно поняли. Румынский коуч подчеркнул, что санкции должны затронуть всех, кто поддерживает войну.

"Я ждал этого вопроса. Меня тогда неправильно поняли, мои слова подали в неправильном свете. Я просто имел в виду, что российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее в Украине.

Безусловно, спортсмен или ассоциация, поддерживающие войну, должны подвергнуться санкциям. Иначе дух честной игры и спорта оказался бы под вопросом. С другой стороны, я считаю, что спорт может стать послом мира и построить мосты", - сказал Луческу в интервью Augsburger Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось, что Луческу мощно мотивировал игроков "Динамо" перед благотворительными матчами, сравнив их с украинскими солдатами.

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