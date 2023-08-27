"Меня обманули, лишив победы": Дюбуа будет оспаривать результат боя против Усика

Британец заявил, что у него украли победу.

Команда британского боксера супертяжелого веса Даниэля Дюбуа собирается оспаривать его поражение в бою против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинца Александра Усика.

В пятом раунде британец мощным ударом попал украинцу ниже пояса. Из-за этого рефери дал Усику несколько минут на восстановление, после чего Александр поднялся на ноги и поединок возобновился.

В итоге украинец зрелищно нокаутировал британца в девятом раунде. Сразу после завершения боя Дюбуа заявил, что его удар в 5-м раунде не был ниже пояса, то есть у него украли победу.

"Я не считаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы", – сказал Даниэль.

Дюбуа настолько расстроился из-за поражения, что не пришел на пресс-конференцию после поединка.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен заявил о намерениях обжаловать результат боя.

"Руководящие органы должны рассмотреть это и назначить реванш. Мы будем обжаловать то, что здесь произошло", – приводит слова Уоррена Daily Mail.

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Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 25-летнего Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере. Также на его счету 19 побед (18 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что Усик посвятил победу над Дюбуа украинским военным, защищающим нашу страну от российских оккупантов. После завершения боя Александр в ринге громко прокричал "ВСУ".

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