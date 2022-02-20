"Меня обокрали": украинского боксера засудили в титульном бою в России (видео)

"Меня обокрали": украинского боксера засудили в титульном бою в России (видео)

Петросян будет оспаривать решение судей.

В субботу, 19 февраля , в рамках шоу промоутерской компании RCC Boxing Promotions украинский боксер легкого веса Зоравор Петросян сражался за титул WBC Asia в суперлегком весе против россиянина Ивана Козловского.

В 10-раундовом поединке за титул украинец до крови избил россиянина, но раздельным решением судей победа досталась боксеру из РФ (91:99, 96:94, 96:94), сохранившему чемпионский пояс.

Видео боя Петросян — Козловский

После боя Петросян в своем Instagram заявил, что планирует подавать апелляцию на исход сражения с Козловским.

"Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала – меня обокрали.

Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл, могу это сказать с чистой совестью.

Ну ничего, у нас такой тернистый путь, и мы его пройдем достойно, чтобы нам не было стыдно за бокс, который я показываю и буду показывать.

К моему сопернику претензий никаких нет, он достойный парень, и он сам сказал, что "мы сделали свою работу, а судьи уже так решили".

Спасибо за бой, Иван. Спасибо всем, кто следит за мной и поддерживает. Что нас не убивает, то делает нас сильнее", — сказал Петросян.

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