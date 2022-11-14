"Меня сделали козлом отпущения": Роналду в скандальном интервью "разнес" тренера МЮ и клуб

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором выразил недовольство состоянием дел в команде.

37-летний португалец жестко раскритиковал клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага, заявив, что не уважает нидерландского специалиста.

"Я не уважаю тэн Хага, потому что он не уважает меня. Если человек не относится ко мне с уважением, то от меня стоит ждать такого же.

Думаю, что болельщики должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я вернулся в "Манчестер Юнайтед". Но в нашем клубе не хватает определенных вещей, которые есть в "Ман Сити", "Ливерпуле", сейчас в "Арсенале". МЮ должен быть на вершине, но, к сожалению, это не так.

Меня пытаются вытеснить, это началось еще раньше. Не только тренер, но и два-три других парня в команде. Поэтому я чувствую себя преданным. Меня сделали козлом отпущения за все неудачи.

Пытается ли "Манчестер Юнайтед" избавиться от меня сейчас? Не знаю. Честно говоря, мне безразлично. Люди должны знать правду. После того, как из клуба ушел сэр Алекс, прогресса нет. Я думал, что увижу какие-нибудь новые вещи, ведь технологии развиваются. Здесь ничего не изменилось", – цитирует Роналду The Sun.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced z Manchester United в explosive interview.



90 минут с Роналдо. Wednesday and Thursday в 8pm на TalkTV. @cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

Отметим, что это лишь часть полуторачасового интервью Роналду в шоу Пирса Моргана Uncensored, которое выйдет на телеканале TalkTV в двух частях – 16 и 17 ноября.

Напомним, несколько недель назад Роналду был отстранен от первой команды МЮ за свой скандальный поступок во время матча с "Тоттенхэмом" в 12-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ). Португалец, которого не выпустили на поле, демонстративно покинул скамейку запасных и пошел в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка.

После этого коуч "красных дьяволов" Эрик тен Хаг отправил Криштиану тренироваться с молодежным составом МЮ. Позже у португальца состоялся разговор с тренером, после которого он вернулся в основную команду.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. В этом сезоне на его счету 16 поединков за МЮ во всех турнирах, 3 гола и 2 ассиста.

На перерыв, связанный с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре, "красные дьяволы" ушли на пятом месте в АПЛ. У подопечных тен Хага 26 очков после 14 сыгранных матчей.

Читайте также:

"Ливерпуль" убедительно обыграл аутсайдера АПЛ, "Тоттенхэм" вырвал победу в безумной "перестрелке"

"Арсенал" с Зинченко победой укрепил лидерство в АПЛ, "Челси" потерпел очередное фиаско (видео)

Бедуинский шатер, лодки дау и арена из контейнеров: что известно о стадионах ЧМ-2022 по футболу