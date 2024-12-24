"Меня там ограбили": появилось видео с первой реакцией Фьюри на поражение от Усика в реванше

В Сети появилось видео с первой реакцией экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри на поражение от обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика в бою-реванше.

После того, как украинца единогласным решением судей объявили победителем поединка, британский боксер отказался давать интервью в ринге и быстро отправился в раздевалку.

И все же, журналистам удалось снять на видео "Цыганского короля", который изрядно был взбешен судейским вердиктом. Фьюри заявил, что был уверен в своей победе, а судьи его "ограбили".

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Фьюри: "Все профессионалы, Оскар Де Ла Хойя, все говорили, что он победил меня на четыре раунда. Так и есть".

Член команды: "Не может быть 116-112".

Фьюри: "Тогда это совсем безнадежно. Каждый долбанный раунд… Меня там ограбили. Н***й их. Как ты думаешь, Бен? Только честно".

Бен: "Я думаю, что это был очень близкий бой. Я думал, ты одержишь победу, если честно".

Фьюри: "Клянусь Богом, я думал, что выиграл по крайней мере на три раунда. Я контролировал бой, заставил его работать и тому подобное. Н***й это все. Говорю вам как есть, мы ничего не получим в этой стране" .

Видео реакции Фьюри на поражение от Усика в реванше

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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