"Меня за это доедает совесть": известный комментатор – о бессознательной поддержке идеи "братских народов" с россиянами

Украинский киберспортивный комментатор Виталий "v1lat" Волочай принес извинения за толерантность россиян в прошлом.

После полномасштабной войны он понял свою вину.

"Я понимаю и должен признать, что я виноват в том, что мы терпим русскую в киберспорте."

Это я много лет до и после начала войны в 2014-м не раз в эфирах и вне них говорил, кричал и пропагандировал "СНГ-киберспорт". Это моя вина в том, что мы относились к их победам, как к нашим и воспринимали их поражение, как наши. Это я делал все, чтобы мы типа получали эмоции, и не важно какие.

Не признавать это сейчас – это быть у*бком. И сколько бы денег я ни сгенерировал и ни передал на ВСУ, что бы я ни делал, замылить то, что я сознательно и не сознательно размывал разницу между нами и ними – невозможно. И меня за это доедает моя совесть. И всю жизнь будет доедать. Извините, пожалуйста", – написал Волочай в своем Telegram-канале.

Напомним, что российские игроки американской команды Cloud9 из CS:GO Дмитрий sh1ro Соколов и Тимофей interz Якушин оказались в эпицентре скандала, изобразив на своих автографах символ кафиров.

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