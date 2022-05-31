Мэр Ливерпуля стал жертвой нападения накануне финала Лиги чемпионов в Париже

На мэра английского города Ливерпуль Стива Ротерама напали во время скопления людей у арены "Стад де Франс", где состоялся финал Лиги чемпионов.

У чиновника украли телефон и ценные вещи, когда он в толпе пытался попасть на решающий матч турнира.

Об этом Ротерам написал в своем Twitter.

"Извините, я молчал с субботы, но у меня, как и у многих других, был украден телефон на другие ценные вещи на подходе к стадиону ("Стад де Франс" — ред.). Если Вам нужно будет связаться со мной, когда я приобрету себе новый телефон, то мой директ открыт для вас. Более подробную информацию сообщу еще совсем позже", — написал он.

Финал Лиги чемпионов в Париже прошел с большими проблемами. Поединок не начался вовремя – его отложили на пол часа, потому что фаны "Ливерпуля" не успели попасть на стадион.

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