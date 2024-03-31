Мэр Парижа заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" на Олимпиаде-2024

Анн Идальго не поддерживает участие атлетов из государств-агрессоров на Играх в столице Франции.

Городской глава Парижа Анн Идальго высказалась об участии российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

Как сообщает Le Monde, во время своего визита в Киев 28 марта она заявила, что атлетам из государств-агрессоров будут не рады в столице Франции.

"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не будут рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем", – сказала Идальго.

Она также посетила тренировочный центр украинских спортсменов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 как "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

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