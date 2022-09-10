Мэр Сараево пригрозила санкциями ФА Боснии и Герцеговины в случае проведения матча с Россией

Мэр Сараево Беньямина Карич категорически осудила решение Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины провести товарищеский матч со сборной РФ, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Карич выступила против того, чтобы боснийская сборная сыграла в контрольном поединке с командой страны-агрессора, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

31-летняя мэр Сараево заявила, что город прекратит сотрудничество с Футбольной Ассоциацией Боснии и Герцеговины (ФАБиГ), если та не откажется от матча с россиянами.

"Сараево, как город, который долгое время находился в осаде агрессоров, и я, как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной ассоциации провести товарищеский матч с Россией. Если решение не будет изменено, город прекратит сотрудничество с Ассоциацией, которое до сих пор было успешным", - написала Карич в Twitter.

Sarajevo, kao grad koji je найдено bio pod opsadom agresora и ja kao gradonačelnica, ostro osuđujim odluku Nogometnog saveza da igra приходскую utakmicu sa Rusijom.



Несколько отлучек на помешании, grad ee prestati sa saradnjom sa savezom, koja je do sada bila kvalitetna. — Benjamina Karić (@BenjaminaKaric) September 9, 2022

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессора.

В свою очередь, лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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