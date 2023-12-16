Меркушина – в топ-10: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде

В субботу, 16 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в швейцарском Ленцерхайде состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина (16-я стартовая позиция), Ирина Петренко (17-я), Юлия Джима (24-я), Кристина Дмитренко (27-я).

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая 10-е место. Петренко, которая после третьей стрельбы шла на четвертой строчке, на заключительном огневом рубеже допустила один промах и в итоге финишировала 12-й. В свою очередь, Джима завершила гонку 18-й, а Дмитренко – 29-й.

Отметим, что для Украины это первый финиш в топ-10 в личной гонке в этом сезоне Кубка мира.

Победу в персьюте одержала триумфаторка спринта француженка Жюстин Бреза-Буше. "Серебро" выиграла ее соотечественница Жюлия Симон. Замкнула тройку призерок норвежка Марит Исхол Скоган, для которой это первая в карьере медаль на уровне Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской гонки преследования в Ленцерхайде

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0+1+1) 27:31.0

2. Жюлия Симон (Франция, 0+0+2+0) +25.2

3. Марит Исхол Скоган (Норвегия, 0+2+0+0) +1:13.6

...

10. Анастасия Меркушина (0+0+1+0) +1:49.6

12. Ирина Петренко (0+0+0+1) +1:58.9

18. Юлия Джима (0+0+1+1) +2:36.8

29. Кристина Дмитренко (0+0+0+2) +3:14.7

Добавим, что сегодня в Ленцерхайде также состоится мужская гонка преследования, где Украину будут представлять Дмитрий Пидручный (будет стартовать 22-м), Артем Прима (44-м) и Тарас Лесюк (45-м). Начало – в 15:30 по киевскому времени.

В воскресенье, 17 декабря, этап в Ленцерхайде завершится дебютными в этом сезоне масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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