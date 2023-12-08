Меркушина – в топ-25: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Четыре украинки пробились в гонку преследования.

В пятницу, 8 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Анна Кривонос, Ирина Петренко и Елена Городная.

Лучший результат среди украинок показала Меркушина, финишировавшая 23-й. В зачетную зону также попала Джима – 38-е место. Петренко и Кривонос тоже вошли в топ-60 и отобрались в гонку преследования.

Отметим, что для Джимы это была дебютная гонка в этом биатлонном сезоне. Стартовый этап в шведском Эстерсунде лидер сборной Украины пропустила из-за болезни.

Победительницей спринта стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Замкнула топ-3 француженка Жюстин Бреза-Буше.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женского спринта в Хохфильцене

1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) 20:59,9 мин

2. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0) +4,9

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0)+19,7

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария, 0+1) +20,0

5. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +24,4

6. Каролин-Оффигстад Кноттен (Норвегия, 2+0) +40,4

…

23. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +1:35,0

38. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:57,7

51. Ирина Петренко (Украина, 0+2) 2:25,1

57. Анна Кривонос (Украина, 0+1) +2:40,5

68. Елена Городная (Украина, 1+1) +3:04,3

Добавим, что ранее 8 декабря состоялась мужская спринтерская гонка. Ее выиграл норвежец Тарьей Бьо, а лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко – 47-я позиция.

В субботу, 9 декабря, в Хохфильцене запланированы гонки преследования, а в воскресенье, 10 декабря, программу этапа закроют классические эстафеты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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