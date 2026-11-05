"Мероприятие, достойное масштаба карьеры": Роналду устроят прощание со сборной Португалии

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарному форварду Криштиану Роналду, который объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, устроят прощание с национальной командой.

Об этом сообщила Португальская футбольная федерация на своем официальном сайте.

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В то же время, пока не отмечается, это будет полноценный прощальный матч или мероприятие другого формата.

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"С чувством большой благодарности и восхищения федерация отдает должное Криштиану Роналду за его исключительную карьеру во благо нашей страны.

Он был не просто выдающимся спортсменом, но и лидером, который вдохновлял партнеров, примером преданности и главным символом нашей национальной команды.

В течение легендарной международной карьеры, за время которой он получил 234 вызова в сборную и забил 146 голов, капитан представлял страну, устанавливал рекорды и помогал команде добиваться результатов, которые навсегда останутся в истории португальского футбола.

Каждая капля пота, каждый решающий гол и каждая капитанская повязка, которую он носил на поле, свидетельствовали о его безграничной любви к национальной футболке. Его преданность и наследие выходят далеко за пределы футбольного поля.

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Криштиану Роналду прославил Португалию и вдохновил поколения молодых людей, мечтающих пойти по его пути. Для многих из нас он — лучший игрок всех времен!

Поэтому федерация не может оставить это прощание без должного внимания. Мы стремимся организовать и провести мероприятие, достойное масштаба карьеры Криштиану Роналду, чтобы болельщики и вся страна могли еще раз поздравить и почтить футболиста, который так много сделал для нас. Спасибо за все, капитан! Сборная будет всегда твоим домом! К 1000-му голу!", — говорится в посте.

Роналду завершил карьеру в сборной после громкого скандала, который разразился во время прошлой международной паузы. Форвард самовольно покинул расположение национальной команды после того, как остался на скамейке для запасных в матче Лиги наций против Норвегии.

Роналду обиделся на главного тренера португальцев Жорже Жезуша, который не выпустил его на поле, несмотря на то, что отправил разминаться. Перед матчем с норвежцами 72-летний специалист заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение.

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Впоследствии состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. По ее результатам наставник должен был на пресс-конференции пролить свет на эту ситуацию, зачитав 8 пунктов, составленных Криштиану, но не сдержал слова.

Роналду разозлился на Жезуша и покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану опубликовал заявление, в котором рассказал свою версию конфликта.

10 октября Португальская федерация футбола временно отстранила Роналду от сборной Португалии до окончательного решения по дисциплинарному делу, которое было открыто против него.

19 октября Роналду официально наказали за самовольное покидание лагеря сборной — форварда дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

Фактически "бан" не задел ни одного матча сборной Португалии и Роналду имел возможность сыграть в заключительных турах группового этапа Лиги наций против Дании (14 ноября) и Уэльса (17 ноября). Однако Криштиану решил навсегда проститься с национальной командой.

Напомним, 41-летний Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что сын Роналду получил дебютный вызов в сборную Португалии U-17.

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