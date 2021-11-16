"Мерси": Франция расправилась с Финляндией и помогла Украине выйти в стыковые матчи ЧМ-2022

"Мерси": Франция расправилась с Финляндией и помогла Украине выйти в стыковые матчи ЧМ-2022

Голы Бензема и Мбаппе оставили "суомые" без мундиаля.

Сборная Франции обыграла команду Финляндии ( 2:0) в поединке заключительного тура квалификации на Чемпионат мира-2022, что позволило украинской сборной занять второе место в группе D и пробиться в стыковые матчи.

Первый тайм в Хельсинки завершился без забитых мячей, а после перерыва команда Дидье Дешана подтвердила статус действующих чемпионов мира. На 66-й минуте счет в матче открыл Карим Бензема, а через десять минут Килиан Мбаппе похоронил надежды "суоми" сыграть на будущем мировом первенстве.

В параллельном матче сборная Украины (12 очков) на выезде победила Боснию и Герцеговину (2:0) и, таким образом, сдвинула финнов (11 баллов) со второй строчки в группе D. Франция завершила отбор на мундиаль с 18 пунктами - "Ле Бле" еще раньше обеспечили себе первое место в группе и прямую путевку в Катар.

(2:0) и, таким образом, сдвинула финнов (11 баллов) со второй строчки в группе D. Франция завершила отбор на мундиаль с 18 пунктами - "Ле Бле" еще раньше обеспечили себе первое место в группе и прямую путевку в Катар. Согласно регламенту, победители групп напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются во двораундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку