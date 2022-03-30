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"Мерзкие твари": ведущий официального транслятора матчей отбора ЧМ-2022 в России оскорбил сборную Польши (видео)

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"Мерзкие твари": ведущий официального транслятора матчей отбора ЧМ-2022 в России оскорбил сборную Польши (видео)

Associated Press

Анисимова разозлило то, что страну-агрессорка отстранили от участия в турнире.

Ведущий официального транслятора матчей отбора ЧМ-2022 в России "Матч ТВ" Антон Анисимов сделал скандальное заявление. В прямом эфире он обозвал футболистов сборной Польши и пожелал команде провала на Мундиале.

"Хочу сказать от себя конкретно, а не от канала. Сборной Польши я желаю наибольшего провала на чемпионате мира, в том числе Левандовски".

Ребята, удачи вам, вы – мерзкие твари», – сказал Анисимов.

Напомним, сборная России должна сыграть против Польши в полуфинале стыков отбора ЧМ-2022, но россиян дисквалифицировали из-за вторжения в Украину. В итоге поляки автоматически прошли в финал, где обыграли Швецию (2:0) и вышли в финальную стадию турнира.

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