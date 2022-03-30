"Мерзкие твари": ведущий официального транслятора матчей отбора ЧМ-2022 в России оскорбил сборную Польши (видео)

Анисимова разозлило то, что страну-агрессорка отстранили от участия в турнире.

Ведущий официального транслятора матчей отбора ЧМ-2022 в России "Матч ТВ" Антон Анисимов сделал скандальное заявление. В прямом эфире он обозвал футболистов сборной Польши и пожелал команде провала на Мундиале.

"Хочу сказать от себя конкретно, а не от канала. Сборной Польши я желаю наибольшего провала на чемпионате мира, в том числе Левандовски".

Ребята, удачи вам, вы – мерзкие твари», – сказал Анисимов.

Ведущий российского государственного спортивного телеканала "Матч ТВ" Антон Анисимов: сборной Польши (и [Роберту] Левандовски в том числе) я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, удачи вам, вы мерзкие лица. pic.twitter.com/88YB0oLGVz — TRT українською (@TRTRussian) March 30, 2022

Напомним, сборная России должна сыграть против Польши в полуфинале стыков отбора ЧМ-2022, но россиян дисквалифицировали из-за вторжения в Украину. В итоге поляки автоматически прошли в финал, где обыграли Швецию (2:0) и вышли в финальную стадию турнира.

Читайте также:

"Русская шлюха": болельщики сборной Польши передали привет стране-агрессорке (видео)

Призер Олимпийских игр в Токио выставил на аукцион свою медаль, деньги пойдут на помощь ВСУ

В Харькове российские кафиры убили отца украинского участника Олимпиады-2020