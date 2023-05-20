Мерзкий зашквар: игроки "Барселоны" снялись в видеоролике с благодарностью для российских болельщиков

Футболисты каталонского клуба поздравили фанатов в стране-террористе с победой в чемпионате Испании.

Игроки "Барселоны" Алекс Бальде и Серхи Роберто оскандалились, записав видеообращение к поклонникам "сине-гранатовых" из России.

Футболисты каталонского клуба снялись в ролике для официального транслятора матчей чемпионата Испании в стране-террористе.

В видео Бальде и Роберто поблагодарили российских болельщиков за поддержку и поздравили их с завоеванием чемпионского титула Ла Лиги.

"Большой привет всем болельщикам "Барселоны" в России! Скоро увидимся!" – сказал Бальде.

"Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!" – заявил Роберто в позорном ролике.

"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/23 после победы над "Эспаньолом" в матче 34-го тура Примеры. Для "блаугранас" это 27-е чемпионство в истории, а также первое под руководством Хави, который возглавил каталонский клуб в 2021 году.

Добавим, что игроки "Барселоны" уже не первые, кому так хочется поддерживать дружеские связи с государством-террористом. Ранее главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России.

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