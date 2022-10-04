Месседж от легенды: Андрей Шевченко опубликовал большое обращение к миру о войне в Украине

Легенда украинского и мирового футбола Андрей Шевченко опубликовал объемное письмо на портале The Players Tribune, в котором рассказал об ужасах войны, которую Россия принесла на украинские земли.

Шевченко поделился своими воспоминаниями, связанными с полномасштабным вторжением российских захватчиков и опытом пребывания в разрушенных рашистами городах Украины, а также призвал мировое сообщество всеми возможными способами поддерживать нашу страну и продолжать помогать людям, пострадавшим от российской агрессии.

ТСН Проспорт предлагает вашему вниманию перевод полного рассказа Шевченко для The Players Tribune.

Я спал, когда раздался звонок телефона. Это была моя мама. Я посмотрел на часы. Было 3:30 ночи. Когда твоя мать звонит тебе в это время, это ведь никогда не может быть хорошей новостью, не правда ли? Думаю, в тот момент, когда я увидел номер телефона, часть меня уже знала.

Я никогда не забуду эту дату: 24 февраля 2022 года. В течение нескольких недель все волновались, но ни один нормальный человек не хотел верить в то, что может случиться. Когда я увидел телефон и мамин звонок, то стал понемногу осознавать. Со слезами на глазах она рассказала мне, что почувствовала, когда ее дом встряхнулся от взрывов.

Мы включили новости, и вот оно. Война. В Украине. Время как будто остановилось. Я почувствовал себя таким беспомощным. И виноватым. Я должен был быть там с мамой в Киеве. За пару дней до этого она праздновала день рождения. Вместе с моей сестрой и несколькими друзьями мы планировали устроить семейный ужин у нее дома. Я даже забронировал рейсы с 19 по 29 февраля, но из-за некоторой волокиты с документами, которая у меня была в Великобритании, я сменил рейс на 26 число.

Через пару часов после маминого звонка начали поступать видео от друзей и социальных сетей. Российские вертолеты над нашей землей, ракеты, бьющие по нашим дорогам, мостам и аэропортам, огромные пробки бегущих из Киева людей. За один день беженцами стали тысячи людей, которые провели всю свою жизнь в Украине. Я был в шоке. У меня четверо детей. Мне казалось невозможным осознать все - представьте, как это тогда было им. Самому молодому - восемь лет. Как ему объяснить, что случилось?

Не знаю, сколько раз мне приходилось заряжать телефон. Весь день я выходил на связь с друзьями, семьей, бывшими коллегами и партнерами по команде. В безопасности ли они? А их семьи? Что будет дальше? Могу ли я каким-то образом помочь? Вы паникуете, ведь решения могут внезапно изменить жизнь человека. Помню, что в один момент просто замер. Повернулся к жене и сказал: "Я не знаю, что мне делать…".

Моим первым инстинктом было желание вывезти семью из страны, но мама с сестрой сказали одно и тоже - хорошо помню слова мамы в телефонном разговоре: "Я сейчас никуда не уеду. Это мой дом".

В ту ночь мы увидели четкое послание президента Зеленского людям. Он сказал нам, что не уедет из Киева, что мы должны объединиться для защиты своей земли. Это было наше будущее. Это был выбор между тем, будет ли наша страна существовать или нет.

В такой момент меняется все - ваши планы, ваши приоритеты, весь мир. Что такое успех? Победа в футбольном матче? В Лиге чемпионов? Заработок денег? Доходный бизнес? Ни один из этих вариантов. Исчезают мелкие проблемы и мелкие разногласия. Все остальное отпадает. Успех - это свобода. Успех - это выживание.

На следующий день мы начали узнавать истории. Было не только много людей, которые решили остаться, но и тех, кто без колебаний возвращался со всего мира для защиты нашей земли. Они даже не останавливались, чтобы подумать о последствиях, а просто знали, что им нужно идти… Я слышал о 20-летних юношах, которые часами удерживали дороги, потому что должны были защищать свои села от захватчиков. Слышал о людях, которые забегали в разрушенные дома, потому что должны помочь эвакуировать своих соседей. Даже слышал о супружеской паре врачей, которые поехали в Ирпень, чтобы помочь в больнице, когда на город падали бомбы. Они оставили сообщение своим друзьям: "Если с нами что-нибудь случится, то вы имеете законное право заботиться о наших детях".

Можете ли вы представить себе такую просьбу? Эти супруги несколько дней помогали людям в больнице, пока город не сравняли с землей. В конце концов, им удалось вернуться к своим детям, но они рисковали всем, чтобы помочь стране. Я знаю много таких историй. Историй о героях. Я слышал истории невероятного мужества, но также истории невероятной боли и страданий. Тетя была заблокирована в ее доме в течение четырех дней бомбардировок. Ей удалось бежать к моей маме только тогда, когда россияне сделали паузу на пол дня. У меня есть близкие друзья, погибшие. В условиях этого хаоса у нас не было времени унывать.

Я все еще чувствовал себя виноватым. Я хотел быть там, чтобы увидеть ситуацию, защитить свою землю и увезти семью. Я должен помочь. В один момент сказал маме: "Я возвращаюсь". Но она ответила: "Андрей, что ты здесь будешь делать? Ты не солдат. Ты должен оставаться там, где ты есть. Выходи в СМИ. Расскажи им правду о том, что происходит. Эта война не только о борьбе на земле с оружием и бомбами".. Это информационная война. Ты можешь воспользоваться своим статусом, своими связями, собрать средства, получить поддержку. Ты можешь помочь оттуда больше, чем здесь".

Я слушал ее и старался действовать так, чтобы она могла гордиться мной. В последующие дни я делал все возможное, чтобы помочь. Было удивительно видеть, как люди со всего мира поступают так же. Демократический мир стал бок о бок. Мне звонили отовсюду - Италия, США, Германия, отовсюду. Группы людей со всего мира делали все возможное, чтобы собрать средства, отправить помощь или просто объединить людей на местах, чтобы они могли убедиться в безопасности их друзей и семей.

Мы могли позвонить друг другу и сказать: "Мой друг в этом селе... мой дядя в этом городке... мои дедушки застряли в их квартире... знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы убедиться, что они в порядке?" Многие просили о помощи. И никто никогда не отказал.

Люди в Украине знают, что значит быть свободным, потому что мы создали эту страну вместе. Наша новая страна с ее старой историей. Наша культура, язык и история уходят в глубь веков, но мы стали независимы только 30 лет назад. Поэтому люди, особенно представители моего поколения, чувствуют, что с нами выросла и Украина. И эта связь означает, что мы никогда не захотим ее потерять. Моя история - это история Украины.

За несколько лет до того, как мы стали независимыми, я еще ребенком влюбился в Киев, прогуливаясь по городу наедине, чтобы на выходных поиграть в футбол. С девяти лет я ездил на автобусе и метро на места игры. Я изучил географию города по тому, где размещались футбольные поля. У меня есть свой рассказ для каждого события в современной истории Украины. Когда случилась Чернобыльская катастрофа и нас эвакуировали из Киева, то помню, как папа счетчиком Гейгера измерил излучение на одном из моих футбольных мячей, которые я привез с собой - показатель в 50 раз превышал норму. Ему пришлось сжечь этот мяч!

Когда в 1991 году, наконец, была провозглашена Независимость, я около месяца выступал на турнире с академией киевского "Динамо" неподалеку от Москвы. Я каждый день смотрел новости в нашей гостинице… Горбачев, Ельцин, весь этот беспорядок. Это ложная действительность процесса распада СССР. Когда мы отправлялись поездом домой, то были частью Советского союза, но когда ступили на платформу в Киеве, то уже прибыли в независимую страну!

Я помню флаги. Синий и желтый цвета повсюду. Все были так счастливы. Я испытал те же эмоции, когда впервые надел футболку национальной команды U-16 на матче Украина - Нидерланды (2:2) во Львове на западе Украины.

Если вы не знаете, то футбол - это очень важная часть украинской жизни. Это спорт номер 1. Я рос, подражая таким динамовским легендам как Олег Блохин и Игорь Беланов - это невероятные обладатели "Золотого мяча". Но мое поколение объединяло людей по-другому. Игра имела для нас другое значение. Мы создавали нечто большее, чем футбол. Это было о национальной идентичности.

Трудно даже представить атмосферу Львова в ту ночь. Стадион был заполнен. Тысячи людей пришли посмотреть игру молодежной сборной! Пришли услышать украинский язык на трибунах и посмотреть, как их команда играет в украинском цвете. В ту ночь люди пришли посмотреть на команду, которая была украинской, а не советской.

Когда я закончил карьеру в национальной сборной как капитан на домашнем Евро-2012, все ощущали гордость за то, на что способна наша нация. Мы прошли долгий путь. Мы много работали, чтобы построить эти стадионы, а также улучшить обслуживание и гостеприимство, чтобы гости со всей Европы могли увидеть нашу страну и полюбить ее так же, как и мы. Как только нас объявили сохозяевами турнира, я мечтал сыграть на нем. Когда это, наконец, произошло, мне было почти 35, я физически страдал от боли в спине… но я ни за что не пропустил бы его.

Это было прекрасное лето и значимый момент для нас как нации. Через 10 лет после Евро-2012 произошло вторжение России - впервые показалось, что можем потерять все то, над чем так тяжело работали. Потерять нашу общую историю. Знаем, что не можем этого допустить.

Война длится более 6 месяцев. Благодаря невероятной устойчивости наших военных и реакции демократического мира, мы можем сказать, что мы все еще здесь. Некоторые люди возвращаются домой. Футбольный сезон даже возобновился. Мы боремся за нормальную жизнь. Но это не конец. Не время переключать канал. 24 февраля у нас не было времени на размышления, печаль, на что-либо, кроме шока. Мы чувствуем все сейчас. Каждый может стать свидетелем боли и разрушения. Не отводите глаз. Не совершайте ошибок, ведь это может случиться где угодно. Это касается каждого. Это не просто борьба за Украину, а борьба за всю демократию.

Вы можете читать это и считать, что находитесь в безопасности, что это все далеко от вас, что вас оно не тронет. Возможно, еще недавно так же полагали многие люди в Украине. Правда заключается в том, что мир устроен по-другому. Это может повторяться снова и снова, если мы не сделаем выводы и не объединимся.

Я уже дважды возвращался домой в рамках сотрудничества с Фондом Laureus Sport for Good и инициативой президента Зеленского United24. Пришлось столкнуться с реальностью. Впервые я вернулся в Киев в апреле, приехав на поезд из Польши.

Тишина - первое, что поражает. Не знаю, ездили ли вы когда-нибудь поездом в Украину. Если да, то знаете, насколько может быть шумно. Переполненные вагоны, громкие разговоры семей, дети, бегающие по проходам вниз и вверх. Смех. А все было наоборот. Тихие и полупустые вагоны, пустые лица, не показывающие никаких эмоций. Мы пересекли зону войны.

На перроне вокзала я увидел солдат, выискивавшихся в очередь в ожидании своих семей. Матери, жены и дети плакали в объятиях друг друга. Семьи воссоединились после месяцев разлуки. После этого я потратил часы на прогулку по Киеву с другом. Хотел увидеть места своего детства и убедиться, что они все еще здесь. Хотел обнимать людей, испытывать их эмоции.

Это мой город, с которым я познакомился, путешествуя на метро в детстве. О каждом уголке у меня есть история или воспоминание. Но сейчас все было закрыто. Я не мог поверить, как мало автомобилей на улицах. Единственным реальным звуком была сирена воздушной тревоги - шесть или семь раз в день. В первый раз, когда вы слышите ее, это действительно шокирует.

Мы отправились на автомобиле далеко за город, проехали контрольно-пропускные пункты и посетили район, где я вырос. Посетили школы, которые я помню, поля, где я когда-то играл. С тобой что-то случается, когда ты видишь места своего детства, разрушенные ракетами, или дома, которые уничтожены огнем.

За Киевом ситуация еще хуже. Во время второго визита я посетил Ирпень. Когда-то это был хороший город с новостройками… Там ничего нет. Мрачный… Сплюснутый… Разрушенный… Я побывал в Бородянке, Буче, Гостомеле - там все то же самое. Это то, что вы должны увидеть своими глазами. Это не фильм. Это реальность.

Далее на восток в городе Днепр посетил детские отделения больниц и увидел мальчиков и девочек с ужасными травмами. Я слышал истории о бомбах, попавших в их дома. У кого-то нет ног, у кого-то рук, у кого-то семей. Я посещал одну палату за другой. Признаюсь, после второй я уже не хотел продолжать. Больше не мог это выдерживать. Было слишком много печали.

Это - война. И ради чего она? Я не могу найти никаких причин. Не могу объяснить это своим детям или любому умному человеку. Люди возвращаются восстанавливать все и отстраивать, но ситуация критическая. Многие семьи живут в переполненных временных помещениях и лишены базовых условий для проживания. А скоро будет зима. Нам нужно продолжать сбор средств и жертвовать в поддержку как оставшихся в стране, так и тех, кто теперь является переселенцем. Мы должны продолжать рассказывать правду о том, что происходит. Сейчас это моя приоритетная задача.

Мое сотрудничество с Laureus пока охватывало посещение беженцев в Варшаве, где украинские дети, потерявшие свои дома и близких и преодолевшие сотни километров, чтобы найти убежище и безопасность, занимались спортом в попытках преодолеть психологические травмы и проблемы.

Я также встречался с другими ведущими спортсменами, поддерживающими этот проект. К примеру, с Игой Свентек на ее благотворительном матче по сбору средств для украинских беженцев в Кракове. Также вручил Роберту Левандовскому капитанскую повязку в украинском цвете, которую он возьмет с собой на Чемпионат мира. Он стал одним из первых спортсменов, выступивших против России. Мир спорта может влиять на убеждения людей и даже политику, когда речь идет об этой войне. Каждый раз, когда я совершаю визиты в рамках программы Laureus, это напоминает мне, что в эти времена спорт, возможно, имеет большую силу, чем когда-либо, чтобы изменить мир.

Я все еще остаюсь оптимистом, в темноте замечаю огонек и вижу прогресс. Я вижу будущее своей страны. Вижу его очень четко. Эта война изменила нас, но она не изменила то, что мы ценим больше всего, я знаю. Это наша земля, наша свобода и будущее. Мы выживем, чтобы и дальше вместе писать нашу общую историю.

Подытоживая, хочу рассказать о еще одной вещи, которую увидел в Ирпене. В городе когда-то был красивый футбольный стадион, а также новая академия с искусственными полями. После бомбардировки уцелело только одно поле. Я говорил с мэром об инициативе по сбору средств для восстановления остальных полей, но по состоянию на сегодняшний день они до сих пор покрыты кратерами, обломками и осколками. Несмотря на это, я увидел группу детей лет 12, которые играли там с мячом. Эти дети никогда не должны снова пережить то, что уже пережили, а также не должны играть в таких условиях. Это не место для детей. Но они все еще там. Все еще сопротивляются. Для меня это и есть Дух Украины.

Напомним, ранее Андрей Шевченко назвал момент войны, после которого его эмоционально "накрыло".

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