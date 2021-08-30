Месси дебютировал за ПСЖ: после матча на поле творилось настоящее безумие (видео)

Месси дебютировал за ПСЖ: после матча на поле творилось настоящее безумие (видео)

Аргентинец впервые сыграл на клубном уровне не в футболке "Барселоны".

Звездный новичок ПСЖ Лионель Месси дебютировал за свою новую команду. Накануне 34-летний форвард вышел на замену в составе парижан в матче 4-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом".

Аргентинец вышел на замену на 66-й минуте вместо Неймара при счете 2:0 в пользу своей команды. За отведенное ему время Лионель ни разу не пробил по воротам соперника и завершил игру с 95% показателем точности передач.

Когда же прозвучал финальный свисток арбитра, на поле началось настоящее безумие. Месси приветствовали не только фанаты, но и футболисты "Реймса".

Голкипер хозяев Предраг Райкович и вовсе взял на поле малолетнего сына и попросил аргентинца взять его на руки и сфотографироваться с ним.

#LionelMessi made his PSG debut yesterday against Reims. The match ended 2 - 0 in PSG's favor, Mbappe scored both goals. After the game, Reims goalkeeper Predrag Rajkovic asked Leo to have a photo with his child after their Ligue 1 clash.#Messi pic.twitter.com/xmYZYi11Mo — Taj Wali Khan (@WaliKhan_TK) August 30, 2021

Матч между "Реймсом" и ПСЖ так и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Месси всю свою карьеру провел в "Барселоне", за которую выступал с 2005 года.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, стали известны условия жизни Месси в Париже.

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