Месси дебютировал за ПСЖ: после матча на поле творилось настоящее безумие (видео)

Аргентинец впервые сыграл на клубном уровне не в футболке "Барселоны".
Звездный новичок ПСЖ Лионель Месси дебютировал за свою новую команду. Накануне 34-летний форвард вышел на замену в составе парижан в матче 4-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом".
Аргентинец вышел на замену на 66-й минуте вместо Неймара при счете 2:0 в пользу своей команды. За отведенное ему время Лионель ни разу не пробил по воротам соперника и завершил игру с 95% показателем точности передач.
Когда же прозвучал финальный свисток арбитра, на поле началось настоящее безумие. Месси приветствовали не только фанаты, но и футболисты "Реймса".
Голкипер хозяев Предраг Райкович и вовсе взял на поле малолетнего сына и попросил аргентинца взять его на руки и сфотографироваться с ним.
#LionelMessi made his PSG debut yesterday against Reims. The match ended 2 - 0 in PSG's favor, Mbappe scored both goals. After the game, Reims goalkeeper Predrag Rajkovic asked Leo to have a photo with his child after their Ligue 1 clash.#Messi pic.twitter.com/xmYZYi11Mo— Taj Wali Khan (@WaliKhan_TK) August 30, 2021
- Матч между "Реймсом" и ПСЖ так и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
- Месси всю свою карьеру провел в "Барселоне", за которую выступал с 2005 года.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, стали известны условия жизни Месси в Париже.