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Месси дебютировал за ПСЖ: после матча на поле творилось настоящее безумие (видео)

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Месси дебютировал за ПСЖ: после матча на поле творилось настоящее безумие (видео)

Associated Press

Аргентинец впервые сыграл на клубном уровне не в футболке "Барселоны".

Звездный новичок ПСЖ Лионель Месси дебютировал за свою новую команду. Накануне 34-летний форвард вышел на замену в составе парижан в матче 4-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом".

Аргентинец вышел на замену на 66-й минуте вместо Неймара при счете 2:0 в пользу своей команды. За отведенное ему время Лионель ни разу не пробил по воротам соперника и завершил игру с 95% показателем точности передач.

Когда же прозвучал финальный свисток арбитра, на поле началось настоящее безумие. Месси приветствовали не только фанаты, но и футболисты "Реймса".

Голкипер хозяев Предраг Райкович и вовсе взял на поле малолетнего сына и попросил аргентинца взять его на руки и сфотографироваться с ним.

  • Матч между "Реймсом" и ПСЖ так и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
  • Месси всю свою карьеру провел в "Барселоне", за которую выступал с 2005 года.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, стали известны условия жизни Месси в Париже.

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