Месси договорился о новом контракте с "Барселоной": условия шокируют

Аргентинец согласился на существенное снижение зарплаты.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси достиг договоренности о подписании нового контракта с каталонским клубом.

Об этом сообщают сразу несколько испанских источников.

Также читайте После победы со сборной Месси прямо на поле позвонил жене: видео их эмоционального разговора стало вирусным в Сети

По информации Sport.es, 34-летний аргентинец, у которого в конце июня 2021 года истек срок действия контракта с "сине-гранатовыми", подпишет соглашение еще на пять лет.

Сначала стороны обсуждали продолжение сотрудничества на два года, но во время переговоров пришли к выводу, что аргентинец сможет играть на самом высоком уровне как минимум до 2026 года.

В то же время финансовые условия нового контракта Месси будут намного хуже, чем до этого. Лео согласился на снижение зарплаты на 50%, чтобы помочь клубу в затруднительном положении, в котором он оказался из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что согласно предыдущему контракту, аргентинец зарабатывал 138 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

Месси выступает за "Барселону" с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины. В финале Кубка Америки-2021 "альбиселесте" одолели Бразилию (1:0).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку