Месси эффектно забил со штрафного и установил новый рекорд на Кубке Америки (видео)

Лео помог сборной Аргентины набрать первое очко на турнире.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в воротах команды Чили в первом туре группового этапа Кубка Америки. На 33-й минуте форвард "Барселоны" открыл счет прямым ударом со штрафного.

Для 33-летней звезды мирового футбола этот гол стал 73-м в 145 матчах за национальную команду и 39-м в официальных играх. По этому показателю он стал рекордсменом "альбиселесте", обойдя Габриэля Батистуту, на счету которого 38 голов.

Аргентина сыграла с Чили вничью - 1:1. На гол Месси чилийцы ответили мячом Эдуардо Варгаса.

Следующий матч аргентинцы проведут 19 июня против Уругвая.

Кубок Америки должен был состояться в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако сроки его проведения были смещены на 12 месяцев из-за пандемии коронавируса.

Новыми датами проведения турнира стали 13 июня - 10 июля 2021 года.

Сначала турнир должны были принять Аргентина и Колумбия, однако ситуация с коронавирусом и протесты заставили организаторов перенести его в Бразилию.

В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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