Месси и компания: сборная Аргентины объявила состав на чемпионат мира-2022

В финальную заявку "альбиселесте" на Мундиаль вошли 26 футболистов.

Сборная Аргентины обнародовала список игроков, которые поедут представлять страну на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Главный тренер "Альбиселеста" Лионель Скалони рассчитывает на 26 исполнителей, среди которых и главные звезды - Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес и другие.

Состав сборной Аргентины на ЧМ-2022

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Херонимо Рульи ("Вильярреал"), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Защитники: Науэль Молина ("Атлетико"), Гонсало Монтьель ("Севилья"), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Херман Пеccелья ("Бетис"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Лисандро Мартинес ("Манчестер") Маркос Акунья ("Севилья"), Николас Тальяфико ("Лион"), Хуан Фойт ("Вильярреал").

Полузащитники: Родриго де Пауль ("Атлетико"), Леандро Паредес ("Ювентус"), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон"), Гидо Родригес ("Бетис"), Папу Гомес ("Севилья"), Энцо Фернандес ("Бенфика") ), Эксекиэль Паласиос ("Байер").

Нападающие: Анхель Ди Мария ("Ювентус"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Фиорентина"), Хоакин Корреа ("Интер"), Пауло Дибала ("Рома"), Лионель Месси (ПСЖ).

На грядущем планетарном первенстве сборная Аргентины сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Добавим, что ранее свои окончательные составы на Мундиаль-2022 объявили Бразилия, Германия, Англия и Испания.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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