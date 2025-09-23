Месси и Мбаппе отреагировали на то, что Дембеле выиграл "Золотой мяч-2025"

Усман Дембеле / © Associated Press

Форвард "Интера" Майами Лионель Месси и нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отреагировали на выигрыш вингером ПСЖ Усманом Дембеле награды лучшему футболисту мира – "Золотой мяч-2025" .

"Великий Ус!!! Поздравляю, я очень рад за тебя. Ты заслуживаешь этого", – написал Месси в комментариях в посте Дембеле в Instagram.

"Усман Дембеле. Это невероятные эмоции, брат! Ты заслуживаешь x1000", – написал Мбаппе у себя в Instagram-сторис, отметив аккаунт своего экс-одноклубника и партнера по сборной Франции.

В прошлом сезоне Дембеле помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

28-летний Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел выступающих за мадридский "Реал" Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.