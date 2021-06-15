Месси и Неймар под угрозой: на Кубке Америки выявлено более 40 случаев заражения коронавирусом

На турнире, который едва успел стартовать, уже серьезные проблемы.

На Кубке Америки, который в эти дни проходит в Бразилии, случилась массовая вспышка коронавируса.

На прошлой неделе делегации 10 участников турнира сдали 2927 тестов на COVID-19. Из них 41 дал положительный результат. Непосредственно у футболистов зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом, пишет La Gazzetta dello Sport.

Вероятно, вспышки COVID-19 случились в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.

Кубок Америки должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако сроки его проведения были смещены на 12 месяцев из-за пандемии коронавируса.

Новыми датами проведения турнира стали 13 июня - 10 июля 2021 года.

Изначально Кубок Америки должны были принять Аргентина и Колумбия, однако ситуация с коронавирусом и протесты заставили организаторов перенести его в Бразилию.

В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Месси эффектно забил со штрафного и установил новый рекорд на Кубке Америки.

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