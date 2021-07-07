Месси и Неймар разыграют трофей: Аргентина в серии пенальти продралась в финал Кубка Америки (видео)

Месси и Неймар разыграют трофей: Аргентина в серии пенальти продралась в финал Кубка Америки (видео)

Главный матч турнира состоится в 03:00 утра 11 июля.

В ночь на 7 июля определился второй финалист Кубка Америки-2021. Сборная Аргентины в серии пенальти победила Колумбию и завоевала путевку в решающий матч, где соперником Месси и Ко будет Бразилия, которая накануне в первом полуфинале обыграла команду Перу.

Полуфинальная дуэль с колумбийцами для "альбиселесте" началась довольно успешно - уже на 7-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет после передачи Лионеля Месси.

Однако во втором тайме Колумбия нашла силы, чтобы восстановить паритет. Гол Луиса Диаса на 61-й минуте позволил номинальным гостям вернуть статус-кво - 1:1.

Аргентина была близка к тому, чтобы забить победный гол, но не реализовала свои моменты. После удара Месси колумбийскую сборную спасла штанга. В конце концов, дело дошло до серии пенальти, где вратарь "альбиселесте" Эмилиано Мартинес отбил три 11-метровых и вывел свою команду в финал.

Финал Кубка Америки Бразилия - Аргентина состоится в ночь на воскресенье, 11 июля, на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Старт матча - в 03:00 утра по киевскому времени.

Действующим обладателем трофея является Бразилия. В финале 2019 года "Селесао" обыграли Перу (3:1).

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