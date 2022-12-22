Месси и ПСЖ достигли окончательного согласия по поводу будущего аргентинца: будет ли новый контракт

Чемпион мира решил остаться в парижском клубе.

ПСЖ достиг устной договоренности с форвардом Лионелем Месси о продолжении сотрудничества.

Об этом пишет Marca.

Известно, что переговоры по контракту аргентинца продолжались четыре месяца

Пока стороны не приняли решение о заработной плате и продолжительности нового соглашения. Ожидается, что ключевые детали контракта будут приняты на встрече представителей ПСЖ.

Действующий контракт у аргентинца рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Месси принял участие в 19 матчах клуба, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач.

ПСЖ с 41 очком находится на первом месте турнирной таблицы Лиги 1. В ближайшем матче, который состоится 28 декабря, парижане встретятся со "Страсбуром".

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